Gleich zwei Raubüberfälle im Main-Kinzig-Kreis haben die Polizei auf Trab gehalten. In Hanau überfiel ein unbekannter Täter die Kassiererin eines Baumarkts am Samstagabend. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, wollte die Frau die Tageseinnahmen wegbringen. Der Täter rempelte sie an, entriss ihr die Kasse und flüchtete. Ebenfalls am Samstagabend überfiel ein Unbekannter den Mitarbeiter eines Getränkemarktes in Bruchköbel. Laut Polizei war er mit den Tageseinnahmen unterwegs zu seinem Auto, als ihn ein Räuber mit einem Gegenstand - womöglich einem Messer - bedrohte. Nachdem der Täter die Geldtasche bekommen hatte, flüchtete er.

(dpa)