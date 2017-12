Zwei Täter stehlen Lieferwagen voller Pakete

Kurz vor Weihnachten haben zwei Männer in Stadtallendorf (Kreis Marburg-Biedenkopf) einen Lieferwagen voller Pakete gestohlen. Sie entwendeten den Wagen am Mittwoch auf einem Parkplatz einer Schule, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nur zwei Stunden nach dem Klau wurden die Täter in einem Wald im Kreis Hersfeld-Rotenburg gefasst. Die 25 und 41 Jahre alten Männer waren gerade dabei, die Ladung aus dem gestohlenen Lieferwagen umzuladen. Die Beamten nahmen die Männer widerstandslos fest und stellte den gestohlenen Wagen sicher. Die Ermittlungen dauern an.

(dpa)