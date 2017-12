Zwei Unfälle mit acht Fahrzeugen auf der A67: Vollsperrung

Bei zwei Unfällen mit insgesamt acht Fahrzeugen sind auf der Autobahn 67 in Südhessen am Dienstag zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich zwischen Pfungstadt und Gernsheim nach einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen und einem Leichtverletzten ein Stau gebildet. Am Stauende krachte dann ein Fahrzeug in vier weitere. Auch hier erlitt ein Mensch leichte Verletzungen. Die Autobahn musste zeitweise Richtung Mannheim gesperrt worden.

(dpa)