Bei dem Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto sind am Mittwoch in Bad Hersfeld zwei Frauen verletzt worden. Eine 80-Jährige in dem Bus habe sich am Bein verletzt, die 40 Jahre alte Busfahrerin habe einen Schock erlitten, berichtete die Polizei in Fulda. Nach den ersten Ermittlungen hatte eine Autofahrerin an einer Haltestelle an dem Bus vorbeifahren wollen. Als der Bus anfuhr, stießen beide Fahrzeuge zusammen.

(dpa)