Zwei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Bei einem Auffahrunfall in einer Baustelle in Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis) ist am Montagnachmittag ein Autofahrer schwer und ein weiterer leicht verletzt worden. Der Fahrer eines Kleinlastwagens fuhr an einer Baustellenampel auf ein wartendes Fahrzeug auf, wie die Polizei mitteile. Der 34-jährige Fahrer des Kleinlastwagens wurde dabei schwer, der 59 Jahre alte Fahrer des wartenden Fahrzeugs leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. Der Kleinlastwagen hatte in mehreren Kisten Zierfische und Hamster geladen, für die die Polizisten vorübergehende Unterbringungsmöglichkeiten finden mussten.

(dpa)