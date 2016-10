Zwei mutmaßliche Diebe nach Einbruch festgenommen

Ein mutmaßliches Diebesduo ist in Bad Vilbel festgenommen worden. Die beiden wohnsitzlosen Männer stahlen in der Nacht zum Freitag höchstwahrscheinlich einen Laptop, einen MP3-Player und eine Geldkassette aus einem Restaurant, wie ein Polizeisprecher sagte. Als Polizisten sie in der Nähe des Restaurants stellten, trugen sie die Gegenstände zum Großteil bei sich. Außerdem hatten die Männer Einbruchwerkzeug dabei.

Ein Zeuge hatte in der Nacht die Polizei gerufen, nachdem er ein verdächtiges Geräusch gehört und zwei Menschen mit Taschenlampen gesehen hatte, sagte ein Polizeisprecher. Derzeit werde geprüft, ob es noch andere Tatorte gebe, sagte der Sprecher. Die Staatsanwaltschaft werde entscheiden, ob die beiden Männer einem Haftrichter vorgeführt würden.

(dpa)