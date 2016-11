Zwei weitere Urpferdchen entdeckt

Die Urpferdchen zählen zu den spektakulärsten Fossilien der Grube Messel. Zwei weitere dieser Funde kommen demnächst ins Landesmuseum Darmstadt. Die Ausstellungsstücke sind etwas Besonderes: das Museum habe seit 30 Jahren nichts Derartiges mehr entdeckt, hieß es. Über ihre Arbeit wollen die Wissenschaftler im Landesmuseum heute berichten. Die Grube Messel bei Darmstadt ist eine der reichsten Säugetier-Fossilien-Lagerstätten der Welt. Sie dokumentiert die Entwicklungsgeschichte der Erde vor etwa 48 Millionen Jahre.

Im Landesmuseum sind bereits fünf Urpferdchen zu sehen. Ein neues Fossil soll von Ende dieser Woche an gezeigt werden, das zweite kommt später. Die Tiere waren etwa so groß wie Schäferhunde. Die Grube Messel wurde 1995 als erstes Weltnaturerbe in Deutschland in die Unesco-Liste aufgenommen.

(dpa)