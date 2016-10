Zweite Champions-League-Niederlage für Skyliners Frankfurt

Die Fraport Skyliners Frankfurt haben in der Champions League auch ihr zweites Spiel klar verloren. Gegen den türkischen Topclub Banvit BK unterlag der Basketball-Bundesligist am Mittwochabend in eigener Halle mit 70:86 (35:35). Zum Auftakt hatten die Hessen in Monaco eine deutliche Niederlage kassiert.

Gegen Banvit fiel die Entscheidung zugunsten der Türken im dritten Viertel. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit drehten die Gäste nach dem Seitenwechsel auf und entschieden den dritten Abschnitt mit 27:8 für sich.

Überragender Akteur bei Banvit war Point Guard Jordan Theodore mit 25 Punkten. Der Amerikaner hatte in der vergangenen Saison noch in Frankfurt gespielt und die Skyliners zum Gewinn des Fiba Europe Cups geführt. Ben den Frankfurtern kamen Mike Morrison, Ekene Ibekwe und Kwame Vaughn auf je 13 Zähler.

