Zweite Streikwoche im Arbeitskampf der Busfahrer

Der Streik der Busfahrer von 20 privaten Busgesellschaften in Hessen geht heute in die zweite Woche. Die Fahrer wollen ihren unbefristeten Streik für höhere Löhne unter anderem in Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Offenbach und Gießen fortsetzen. Nach Angaben einer Verdi-Sprecherin ist die Streikbereitschaft ungebrochen. In dem Arbeitskampf ist keine Annäherung in Sicht.

Die Streikenden, für die Verdi eine Anhebung des Stundenlohns von derzeit zwölf Euro auf 13,50 Euro fordert, wollen erst an den Verhandlungstisch zurückkehren, wenn ein neues Angebot der Arbeitgeber vorlegt. Der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) signalisierte Gesprächsbereitschaft, forderte dafür aber zunächst eine Rückkehr an den Verhandlungstisch.

(dpa)