Zweiter Prozess um tödlichen Verkehrsunfall

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall muss sich am heute zum zweiten Mal ein 22-Jähriger vor Gericht verantworten. Das Landgericht Frankfurt verhandelt über seine Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts. Das hatte ihn wegen fahrlässiger Tötung zu acht Monaten Bewährungsstrafe verurteilt. Er hatte durch unachtsames und zu schnelles Fahren im Januar vergangenen Jahres in Frankfurt-Höchst einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug verursacht. Dabei war ein 15 Jahre alter behinderter Junge auf einem Spezialsitz getötet worden. Die Fahrerin dieses Wagens war im ersten Prozess wegen eines kleinen Fahrfehlers angeklagt worden, hatte jedoch eine geringe Geldstrafe akzeptiert, während der 22-Jährige in Berufung ging.

(dpa)