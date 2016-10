Zwölfjährige von Lastwagen überrollt: Tot

Ein zwölf Jahre altes Mädchen ist am Dienstag in Frankfurt-Bonames bei einem Unfall mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Der Lkw fuhr ersten Ermittlungen zufolge am Übergang der U-Bahn-Haltestelle Kalbach los, als sich die Schranken öffneten. Wie die Polizei weiter berichtete, übersah der Fahrer das Mädchen, das mit einem Rad unterwegs war. Das Kind starb noch an der Unfallstelle.

(dpa)