Jubiläumsfest: „70 Jahre Hessen”: Feierlichkeiten erreichen Höhepunkt

Mit einem feierlichen Programm über zwei Tage hinweg erreicht das Jubiläumsfest zu „70 Jahre Hessen” in der kommenden Woche sein Finale. Am Mittwoch (30. November) kommt der Landtag zu einer Sondersitzung zusammen, um das Ereignis angemessen zu würdigen. Es sind Reden des Parlaments-Präsidenten Norbert Kartmann sowie der Fraktionsvorsitzenden und des Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) geplant.

Zuvor steht am Vormittag die feierliche Ehrung des früheren Bischofs von Mainz, Kardinal Karl Lehmann, ganz im Zeichen des Jubiläums. Der 80-Jährige wird mit der höchsten Auszeichnung des Landes geehrt, der Wilhelm-Leuschner-Medaille. Am Abend soll dann die große bunte Geburtstagsparty mit 2300 Gästen im Kurhaus in Wiesbaden steigen.

Der eigentliche Jubiläumstag am 1. Dezember wird mit einem Gottesdienst in Wiesbaden eingeläutet. Anschließend laden Landtag und Landesregierung rund 1000 Gäste zu einem Festakt ins Staatstheater.

Hessen wird 70 70 Jahre hessische Verhältnisse Vor 70 Jahren wählten die Hessen ihren Landtag und stimmten über ihre Verfassung ab. Das von der amerikanischen Besatzungsmacht nach dem Zweiten Weltkrieg neu geschaffene Bundesland Hessen hat in sieben Jahrzehnten eine spannende politische Entwicklung erlebt und immer wieder deutschlandweite Schlagzeilen produziert - Hessen, das "Politiklabor der Republik".

(dpa)