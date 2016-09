„Alles neu” beim Lucas-Filmfestival

Mit neuem Konzept wirbt das Frankfurter Filmfestival Lucas (18. bis 25. September) in diesem Jahr um eine breitere Zielgruppe. Statt wie bisher den Schwerpunkt auf Kinder zu legen, wollen die Veranstalter nun auch Zuschauer über 18 Jahre ansprechen. Statt den Fokus auf Premieren zu legen, sind auch ältere Filme zu sehen. Sogar der Name ist neu: statt „Internationales Kinderfilmfestival” heißt Lucas nun „Internationales Festival für junge Filmfans”. Das nach eigenen Angaben älteste Kinderfilmfestival Deutschlands findet in diesem Jahr bereits zum 39. Mal statt.

(dpa)