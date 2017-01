„Egon” beschert Schülern in einigen Städten unterrichtsfrei

Das Sturmtief „Egon” hat am Freitag zum Unterrichtausfall an zahlreichen Schulen in Hessen geführt. In Dutzenden Städten habe es deswegen schulfrei gegeben, sagte ein Ministeriumssprecher am Morgen in Wiesbaden. Im Odenwaldkreis fiel der Unterricht komplett aus. In dem südhessischen Landkreis waren Bäume umgestürzt. Auch herabgefallene Äste blockierten den Verkehr, wie die Polizei mitteilte.

Betroffen war auch der Vogelsbergkreis. An sieben Schulen hieß es ebenfalls: Der Unterricht fällt aus. Im Kreis führten Schnee, Schneeverwehungen und Sturm zu der Schließung. Die Sichtweite habe zum Teil unter 20 Meter gelegen, berichtete ein Kreissprecher.

Betroffen von den Auswirkungen des Wintersturms waren auch einige Schulen in Mittel- und Osthessen sowie im Rhein-Main-Gebiet und im Wiesbadener Raum, wie Medien berichteten.

