„FAZ”: Hessen baut Steuerfahndung aus

Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) will nach Recherchen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung” (FAZ/Samstag) die Zahl der Finanzbeamten erhöhen. Im nächsten Jahr würden 650 Anwärter eingestellt, so viele wie niemals zuvor, sagte er dem Blatt. Lediglich 400 von ihnen ersetzten Beamte, die in Pension gingen, die anderen würden zu einer Aufstockung führen. Der Sprecher des hessischen Finanzministeriums bestätigte die Zahlen.

Derzeit sind in der hessischen Finanzverwaltung gut 8000 Frauen und Männer beschäftigt. Damit werde es möglich, die Zahl der Beamten, die sich um komplexe Steuerfälle mit Auslandsbezug befassten, um 80 zu erhöhen. Zudem werde die Zahl der Steuerfahnder um 35 aufgestockt. Die Erweiterung sei gerade am Wirtschaftsstandort Frankfurt mit seinen internationalen Verflechtungen wichtig.

„Wir sind gute Jäger”, sagte Schäfer über die hessischen Finanzbeamten. So habe sich die Zahl der Betriebsprüfungen in hessischen Großunternehmen seit 2011 von etwa 3300 auf 3500 im Jahr erhöht, die der Prüfungen in mittelgroßen Unternehmen von 4200 auf 4700. Der Finanzminister will am Montag gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden von CDU und Grünen im Landtag die Pläne der Landesregierung zur Bekämpfung der Steuerkriminalität und für Steuergerechtigkeit im Detail vorstellen.

(dpa)