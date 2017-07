„FAZ”: Unterlegenes Investorenduo erwägt neue Stada-Offerte

Hessen prüft drei Standorte für Abschiebegefängnis

Wiesbaden. Hessens Landesregierung prüft drei Standorte für eine Abschiebegefängnis. Dabei handele es ich um die Justizvollzugsanstalten in Limburg und Friedberg sowie Kassel I, teilte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden mit. mehr