„Größte Kerze der Welt” leuchtet wieder

Der Weihnachtsmarkt in Schlitz im Vogelsberg ist am Samstag eröffnet worden - und auch die wohl größte Kerzeninstallation der Welt leuchtet wieder auf dem historischen Marktplatz. Unter dem Motto „Schlitzer Weihnacht ein Gedicht - unterm großen Kerzenlicht” können Besucher die vermeintliche Kerze bewundern, zu der ein 36 Meter hoher Steinturm seit 1991 jedes Jahr zur Weihnachtszeit umfunktioniert wird. Der „Schlitzer Hinterturm” wird dazu mit einem roten Tuch verhüllt und an der Spitze mit Glühbirnen geschmückt, die wie eine Flamme aussehen.

Zur Eröffnung kamen zahlreiche Menschen auf den Marktplatz, wie Heike Weber von der Gemeinde Schlitz berichtete. Dabei wurde auch die „Größte Kerze der Welt” zum ersten Mal in diesem Jahr zum Leuchten gebracht. Sie brenne bis zum vierten Adventswochenende jeden Tag, sagte Weber.

Die insgesamt 42 Meter hohe Installation wurde bereits im Guinness-Buch der Rekorde erwähnt. Besucher können mit einem Aufzug auf die Spitze des Turms fahren.

(dpa)