„March for Science”: Weltweite Demos für Forschung

Tausende Menschen weltweit wollen heute für die Bedeutung der Wissenschaft und gegen US-Präsident Donald Trump demonstrieren. Auch in Frankfurt (13.00) sollen die Proteste auf die Straße gebracht werden. Zu der Kundgebung werden unter anderem der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und die Präsidentin der Frankfurter Goethe-Uni, Birgitta Wolff, erwartet. Die Hauptveranstaltung des „March for Science” soll in Washington stattfinden. In Deutschland sind Aktionen in mehr als 15 weiteren Städten geplant.

Die Organisatoren, eine Gruppe Wissenschaftler aus den USA, wollen mit der Aktion die „essenzielle Rolle, die die Wissenschaft für unsere Gesundheit, Sicherheit, Wirtschaft und Regierungen spielt”, unterstreichen. Dem weltweiten Netz von Aktivisten geht es darum, die Freiheit von Wissenschaft und Forschung zu erhalten. Der Protest wurde absichtlich auf den Termin des alljährlichen „Earth Day” (Tag der Erde) zur Stärkung der Wertschätzung von Umwelt und Natur gelegt.

