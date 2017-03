NSU-Untersuchungsausschuss: „Minister Ahnungslos“

Fünf Stunden stand Hessens Wissenschaftsminister Boris Rhein dem Untersuchungsausschuss gestern im Wiesbadener Landtag Rede und Antwort. Am Ende wurde er vor einer laufenden Fernsehkamera befragt, was er denn zur Aufklärung des NSU-Mordes in Kassel 2006 an diesem Tag beitragen konnte? Rhein antwortete nur kurz: „Das weiß ich nicht. Sie müssen den Ausschuss fragen, warum er mich überhaupt eingeladen hat.“

Als die rechtsextreme Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund“ 2011 aufflog, war der CDU-Politiker hessischer Innenminister. Zuvor war Rhein bis Sommer 2006 als Landtagsabgeordneter Mitglied des Innenausschusses, ab 2009 Staatssekretär im Innenministerium.

Keine Fehler

Seine Kenntnisse über mögliche Bezüge der rechtsextremen Szene in Hessen zum NSU-Trio, seine Einschätzung über die Arbeit des ehemaligen hessischen Verfassungsschutzmitarbeiters Andreas Temme, der am Tatort war, als am 6. April 2006 in Kassel der Türke Halit Yozgat erschossen wurde, oder die Bewertung der Aufklärungsarbeit hessischer Behörden – all das wäre von höchstem Interesse gewesen. Doch neue Erkenntnisse? Fehlanzeige. Er könne keine Fehler hessischer Sicherheitsbehörden bei den Ermittlungen erkennen, sagte Rhein vor dem Untersuchungsausschuss. Aber es habe Probleme im Ablauf und bei der Kommunikation gegeben – daher sei der Verfassungsschutz auch inzwischen reformiert worden.

Trotzdem hatte der ehemalige Innenminister die Arbeit zur Aufklärung des NSU-Komplexes damals dem Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) überlassen, wie er angab. „Erstaunlich“, wie SPD-Obfrau Nancy Faeser später kommentierte. Immerhin hätte ja beim Verfassungsschutz genau das Problem gelegen. Denn der damalige V-Mann-Führer Temme saß kurz vor oder während der tödlichen Schüsse auf Yozgat in dem Internetcafé, in dem der Mord geschah – nach eigenen Angaben aus privaten Gründen.

Auch die Zusammenstellung der Unterlagen für den entsprechenden Untersuchungsausschuss des Bundestages habe allein in der Hand des LfV gelegen, sagte Boris Rhein weiter. Er selbst sei nicht damit befasst gewesen. „Dass er sich nach eigener Aussage nicht oder nur am Rande mit einem der größten Skandale des hessischen Verfassungsschutzes beschäftigt haben will, wirft noch im Nachhinein ein ausgesprochen schlechtes Licht auf seine Amtsführung“, so Nancy Faeser weiter. „Ich bin überaus irritiert davon, dass Herr Rhein sich heute freiwillig als ,Minister Ahnungslos’ dargestellt hat“, fügte sie an.

„Hoher Aufklärungswille“

Anders sieht es die CDU-Fraktion im Ausschuss: „Damals wie heute sei der Aufklärungswille auf allen Seiten sehr hoch gewesen“, fasste Obmann Holger Bellino die Aussagen seines Parteikollegen Rhein zusammen.

Dass Temme aus rein privaten Gründen in jenem Internetcafé zu Gast war, zweifelt vor allem die Linksfraktion an. Eine unterzeichnete E-Mail, die vor kurzem im Original auftauchte, legt nahe, dass Temme womöglich dienstlich mit der Mordserie befasst gewesen sei – anders als er bislang im Untersuchungsausschuss im Bundestag behauptete. Warum dieses Dokument, das Temme paraphierte, über zehn Jahre im Landesamt schlummerte und deshalb bislang nicht Teil der Ermittlungsarbeit war, konnte Rhein nicht erklären.

Immerhin: Die frühere Vorgesetzte von Temme, Iris Pilling, bestätigte gestern als Zeugin im Ausschuss die Unterschrift Temmes auf der ausgedruckten E-Mail. Sie erkenne dessen Kürzel. Wenige Tage vor der Kasseler Tat forderte sie darin die V-Mann-Führer in der Außenstelle Kassel auf, ihre Quellen zur NSU-Mordserie zu befragen. Einen Bezug zu einer dienstlichen Tätigkeit Temmes in dem Internetcafé wolle sie trotzdem nicht herstellen. Er habe schließlich keinerlei Weisung gehabt, genau dort zu ermitteln. Im Gegenteil. Er hätte gegen die Vorschriften verstoßen, wenn er sich dort dienstlich aufgehalten hätte, da das Internet-Café sich in einem Bereich befand, der aus Sicherheitsgründen überhaupt nicht hätte aufgesucht werden dürfen.