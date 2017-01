„Sozialer Zaun”: Kleidung und Hygieneartikel für Bedürftige

Bei dem Projekt „Sozialer Zaun” können sich Bedürftige in Darmstadt mit Kleidungsstücken und Hygieneartikeln eindecken - kostenlos. Gestartet hat die Initiative vor etwa einem Jahr ein ehemaliger Obdachloser. Die Stadt Darmstadt genehmigte das Vorhaben, wie ein Sprecher der Verwaltung am Donnerstag mitteilte.

An dem Zaun nahe der zentralen Stadtbibliothek hängt ein Plastikbeutel neben dem anderen. „Dicke Herrenjacke + Kapuze, Größe XL” steht auf einem Zettel, der wie die Kleidungsstücke in einem Beutel steckt. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit werden darüber hinaus auch Ein- und Zweimannzelte, Iso-Matten, Thermoskannen, Camping-Kocher, Wolldecken, Schlafsäcke und kleine Taschenlampen benötigt.

(dpa)