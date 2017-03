„Suedlink”-Trasse: Bürgerinitiativen warnen vor Jubel

Der „Bundesverband der Bürgerinitiativen gegen „Suedlink”” hat vor verfrühtem Jubel angesichts eines möglichen Trassenverlaufs der geplanten Stromautobahn gewarnt. Der Betreiber Tennet habe zwar einen Vorschlagskorridor außerhalb Hessens benannt, gleichzeitig aber auch eine Alternativtrasse durch Hessen, teilte der Vorsitzende Guntram Ziepel am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Letztlich entscheide nur die Bundesnetzagentur über den tatsächlichen Verlauf der Trasse.

Tennet, TransnetBW und 50Hertz hatten am Dienstag in Berlin Routen-Vorschläge für mögliche Erdkabel-Korridore präsentiert, mit denen Windstrom von den Küsten in die Industriezentren des Südens transportiert werden soll - darunter auch „Suedlink”. Die sogenannte Vorschlagstrasse für „Suedlink” verläuft demnach vorbei an Hessen durch das westliche Thüringen und Unterfranken in Bayern. Die Anträge für „Suedlink” und die ohnehin komplett außerhalb Hessens liegende Trasse „Suedostlink” sollen diesen Monat bei der Bundesnetzagentur eingereicht werden. Wo exakt die Stromautobahnen letztlich gebaut werden, wird erst 2020/21 feststehen. Strom soll ab 2025 fließen.

(dpa)