„Talent erproben”: Weg für Kinder- und Jugendtheater frei

Als „Investition in die Zukunft” hat Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) am Freitag den geplanten Aufbau eines eigenen Kinder- und Jugendtheaters bezeichnet. Im Römer (Rathaus) stellte dafür am Donnerstagabend die Stadtverordnetenversammlung auf Antrag der regierenden schwarz-rot-grünen Koalition die Weichen. Der Magistrat wurde beauftragt, „zeitnah” ein Konzept für das neue Projekt vorzulegen. Als Standort ist das alte Gesellschaftshaus des Frankfurter Zoos vorgesehen.

Wie viel der Umbau des dringend sanierungsbedürftigen Gesellschaftshauses kosten wird, ist noch unklar. In Schätzungen ist von bis zu 60 Millionen Euro die Rede. Die Heranwachsenden sollen nach Hartwigs Worten dort eine „eigene künstlerische Handschrift” erlernen. Sie sollen nicht nur Theater schauen, sondern auch ihre eigenen Talente beim Spielen und in Workshops erproben.

Die eigene Bühnen für Kinder und Jugendliche soll sich an Vorbildern aus Berlin und Stuttgart orientieren. Hartwig, einst Literaturchefin der „Frankfurter Rundschau”, hat ihr Amt im Sommer vergangenen Jahres angetreten.

(dpa)