Arbeitsplatz Friedhof: „Totengräber“ mit Einfühlungsvermögen: Vom Umgang mit Blumen, Steinen und Menschen

Die Vögel zwitschern, die Sonne schickt ein paar Strahlen durch das Laub, Julia Braun atmet die frische Luft des Morgens, mitten in der Natur an einem Ort der Ruhe. Beruf „Totengräber“? Nein, das habe noch nie jemand zu ihr gesagt. Aber die Mitschüler hätten sich schon gewundert, als sie von Julias Berufswunsch erfahren hätten. „Da hat man doch bestimmt mit Toten und Leichen zu tun“, erinnert sich Julia Braun an die Kommentare. Aber vor allem habe der Beruf mit Natur und Kreativität zu tun – und mit Einfühlungsvermögen. Bei einem Praktikum habe sie das herausgefunden, und sich dann für diesen Ausbildungsweg nach der Realschule entschieden.

1200 Grabstellen

Der Tag der Friedhofsgärtner beginnt in der Blumengroßmarkthalle. „Blumen werden immer frisch geholt“, erklärt Julia Brauns Chef Frank Bleckwehl (53). Er kümmert sich mit elf Mitarbeitern und vier Auszubildenden um 1200 Grabstellen auf 19 Friedhöfen. Die müssen gepflegt und geputzt werden. Sie werden mehr oder weniger regelmäßig umgestaltet, je nachdem, welchen Grabpflegevertrag die Nachkommen haben. Im Schnitt zahlen sie 200 Euro für die Jahrespflege eines Doppelgrabes – das sind umgerechnet nicht einmal 60 Cent am Tag. Aber gepflegt wird täglich.

Viele Auftraggeber haben diese über Jahre dauernden Pflegeverträge an eine Treuhandstelle vergeben, die sich darum kümmert. Damit ist die Pflege auch für den Fall eines Gärtnerwechsels gewährleistet. Und die Treuhandstelle wacht darüber, dass die Arbeiten auch ausgeführt werden. „Da kommt jemand mindestens einmal im Jahr, unangekündigt, überprüft die Pflegemaßnahmen, fotografiert und dokumentiert alles. Und wenn es nicht in Ordnung ist, dann bekommt eine Gärtnerei so ein Grab auch abgenommen“, erklärt Bleckwehl. Schludrigkeiten kann man sich nicht erlauben. Das ist ein Fulltime-Job. Die Pflanzen müssen immer versorgt werden, sonst lassen sie die Köpfe hängen, ziehen sich Ungeziefer zu, verkümmern oder blühen nicht.

Eben ist Julia Braun mit der Gießkanne unterwegs. Aber auch wenn sie nicht gießen muss, wenn es regnet, hat die Friedhofsgärtnerin keine Pause: „Dann sprießt das Unkraut“, sagt Braun.

Jetzt kommt die Zeit, in der Julia Braun und ihre Kollegen es mit dem Laub zu tun bekommen – das macht jede Menge Arbeit und hat auch schon für Verstimmung bei den Kunden gesorgt. Zum Totensonntag müssen die Gräber top gepflegt sein. Da habe es auch schon einmal eine Beschwerde gegeben, weil auf einem Grab ein Ahornblatt lag. „Da haben sie eben gerade alles aufgeräumt und dann fällt kurz danach noch ein Blatt – das ist eben die Natur“, sagt Bleckwehl.

„Wie ein Geschenk“

Er sah sich schon mit manch bemerkenswerten Forderungen konfrontiert: Der Wunsch nach einem Apfelbaum mit roten Äpfeln im März auf einem frischen Grab oder auch der Anspruch, das Grab müsse im Winter schneefrei geräumt werden. „Aber auch Schnee ist Natur“, sagt Bleckwehl. Die Natur ändern, das kann man eben nicht.

Was die Friedhofsgärtner aber machen können, ist, die Natur in Bahnen zu lenken, ihr ein wenig in Richtung Schönheitsideal auf die Sprünge helfen, erklärt Julia Braun und verweist auf einen kunstvoll gewundenen Busch, der nach und nach in ästhetische Form gebracht wurde. Den Wettbewerb „Frankfurt schönstes Grab“ hat Bleckwehl mit seiner Gärtnerei schon gewonnen. „Das macht am meisten Spaß, ein Grab neu anzulegen“, sagt Julia Braun, dann habe sie das Gefühl, ein Geschenk zu machen. Mit der Gestaltung des Grabes könne man individuell auf Wünsche der Nachkommen und charakteristische Dinge des Verstorbenen eingehen. Wer die kreative Sprache der Friedhofsgärtner spricht, kann an der Grabgestaltung vieles ablesen.

Julia Braun muss bis zur Abschlussprüfung der dreijährigen Ausbildung aber nicht nur kreativ sein, sie hat einiges auf dem Lehrplan stehen: Bodenbeschaffenheit, die Lehre der verschiedenen Erden, natürlich Pflanzenkunde und Pflanzenschutz, Farbenlehre, Umgang mit Kontrasten, Symmetrien und Höhen-Gestaltungen, das Beherrschen der Pflegearbeiten und der Umgang mit Spezialgeräten und -maschinen und vieles mehr.

Nicht zu vernachlässigen ist der Bereich, den man eigentlich nicht so richtig lernen kann: Den Umgang mit den Menschen. Da hilft es, den Chef als Vorbild zu haben. Auf Friedhöfen menschelt es viel mehr, als man im ersten Moment denken mag. Von wegen Einsamkeit und Stille. Da kann es durchaus turbulent zugehen: Wenn eine Partei eines Verstorbenen Blumen bestellt und die andere Partei wirft sie weg. Wenn sich Erbengemeinschaften am Grab um die Finanzierung streiten.

Eine Bummelstunde

Positive Beispiele gibt es auch: Die Rückkehr eines ehemaligen Nachbarn, der überraschend vom Tod seiner einstigen Nachbarin erfährt, sofort zum Grab fährt und fortan wöchentlich einen großen Blumenstrauß auf das Grab legen lässt. Die Nachbarin hatte ihm in schweren Zeiten zur Seite gestanden.

Bleckwehl sieht im Dienstplan seiner Mitarbeiter jeden Tag eine „Bummelstunde“ vor – für ungeplante Dinge und „gute Taten“: Mal jemandem beim Schleppen eines Sackes Erde helfen, mal ein paar Worte mit Menschen auf dem Friedhof wechseln oder einen Rat geben, Einsamkeit spüren und ein Lächeln schenken. „Das gehört dazu“, sagt der Chef. Dafür erntet er keinen Widerspruch.

Wie ein Seelsorger

Er selbst ist auch schon mal nach einem hilferufenden Anruf spät abends zu einem Kunden gefahren, der sich kaum rühren kann, um ihm die Fernbedienung für den Fernseher aufzuheben, die ihm heruntergefallen war. Viele Kunden kennt Bleckwehl seit Jahren, vor allem jene, bei denen er das Geld für die Grabpflege selbst in bar abholt, weil sie anderen Zahlungsverfahren nicht trauen oder weil sie den Friedhofsgärtner bei der Gelegenheit noch zum Mittagessen einladen, ein wenig Gesellschaft haben möchten. Da bekommt der Beruf des Friedhofgärtners seelsorgerische Qualitäten. Auch das gefällt Julia Braun. „Ich habe Freude daran, anderen eine Freude zu machen“, fasst sie ihre Arbeit zusammen.