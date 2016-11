„Wer wird Millionär”: Millionenfrage bleibt unbeantwortet

Quizkandidatin Jutta Tegeler-Mehl hat die Millionenfrage in der Sendung „Wer wird Millionär?” nicht beantwortet. Die 67-jährige Projektentwicklerin im Ruhestand ist stattdessen bei Frage 15 mit 500 000 Euro ausgestiegen. Ihre Joker hatte sie zu dem Zeitpunkt bereits aufgebraucht. RTL-Quizmaster Günther Jauch wollte in der Sendung am Montagabend von ihr wissen: „Welchen Eintrag findet man im „Urduden” von 1880 nicht?” Zur Auswahl standen die Antworten: „A: Mikrophon”, „B: Dynamit”, „C: Batterie”, „D: Glühlampe”. Richtig wäre die Antwort D gewesen.

Zuvor hatte die Kandidatin aus Eltville im Rheingau noch bei der Frage richtig gelegen, wer beim Urlaub im Schwarzwald grundsätzlich die sogenannte Zwei-Meter-Regel beachten müsse, die das Befahren von Waldwegen mit geringerer Breite untersagt: Nämlich Mountainbiker und nicht etwa Hundebesitzer, Wohnmobilfahrer oder Nichtschwimmer.

Schlagfertig und unerschrocken war Jutta Tegeler-Mehl schon früher. Als Jugendliche hatte sie einen 700er BMW, mit dem sie an mehreren Rennen teilnahm. Für eine Saison war sie sogar Westfalenmeisterin. Und im Urlaub in Costa Rica schnappte sie sich laut RTL bei einer Tour durch den Dschungel einmal eine Riesenschlange, damit die anderen sie besser fotografieren konnten. Beim Thema Duden war sie diesmal lieber vorsichtig.

(dpa)