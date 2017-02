„Wünschewagen” bringt Sterbende zu Sehnsuchtsorten

Ein speziell umgebauter Krankenwagen steht künftig bereit, um Schwerstkranken und Sterbenden in Hessen einen Wunsch zu erfüllen. Der Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) stellt seinen „Wünschewagen” heute in Wiesbaden vor. Er bringt Patienten etwa ans Meer, zu Familienfeiern oder an den Geburtsort.

In dem Wagen sind alle medizinischen Geräte in Schränken versteckt. Jeweils ein ehrenamtlicher Rettungssanitäter und eine Pflegekraft begleiten die Fahrt, die für den Gast und eine Begleitperson kostenlos ist. Bisher hat der ASB solche Wagen in acht Bundesländern im Einsatz. Der erste fuhr vor drei Jahren im Ruhrgebiet, erbaut nach niederländischem Vorbild.

(dpa)