Baustelle: 250-Kilo-Bombe im Frankfurter Ostend gefunden

Schon wieder wurde auf einer Frankfurter Baustelle eine Bombe gefunden. Diesmal in der Franziusstraße im Ostend. Wie die Frankfurter Feuerwehr mitteilt, handelt es sich um eine 250 Kilo schwere Weltkriegsbombe.

Achtung! Kein Scherz: In der #Franziusstraße im #Osthafen wurde eine 250kg #Weltkriegsbombe gefunden. Zuständige Stellen in #Frankfurt und #Offenbach stimmen sich derzeit ab. Weitere Informationen folgen. Medienmeldungen oder Infos auf https://t.co/6PMULQhfUG beachten. ^am pic.twitter.com/HE7XDMcGKP