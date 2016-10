56-Jähriger tot auf Straße in Kassel gefunden

Ein 56 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend tot auf einer Straße in Kassel gefunden worden. Wie er ums Leben kam, war am Mittwoch noch unklar. Der Polizei war am Abend zunächst ein verletzter Motorradfahrer gemeldet worden, wie sie mitteilte. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass es sich bei dem Mann in Lederkleidung offenbar um einen wohnsitzlosen Fußgänger handelte. Ob er angefahren wurde oder stürzte, konnte die Polizei nicht sagen. Die Todesursache solle im Rahmen einer Obduktion geklärt werden, sagte der Polizeisprecher.

(dpa)