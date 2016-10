Zwei Schwerverletzte: A5: Tödlicher Unfall bei Mörfelden

In der Nacht zum Sonntag hat sich auf der A5 bei Mörfelden ein tragischer Unfall ereignet. Ein 32-Jähriger kam dabei ums Leben, zwei weitere trugen schwere Verletzungen davon. Die Strecke war über mehrere Stunden gesperrt.

Auf der vierspurigen Fahrbahn berührten sich kurz vor der Anschlussstelle Langen zwei Autos aus bislang ungeklärter Ursache, wie die Polizei mitteilte. Eines der beiden Fahrzeuge kam deswegen ins Schleudern, prallte gegen die mittlere Betongleitwand und überschlug sich. Es blieb unbeleuchtet auf der Fahrbahn stehen. Daraufhin stieß ein weiteres Autos mit diesem zusammen - sein Fahrer versuchte noch zu bremsen, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern.

In dem überschlagenen Fahrzeug wurde ein 32-jähriger Beifahrer aus Pfungstadt getötet, der Fahrer und ein weiterer Mitfahrer wurden schwer verletzt. In den beiden weiteren am Unfall beteiligten Autos wurde niemand verletzt.

Mehrere Rettungs- und Nortarztwagen waren im Einsatz. Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 20 000 Euro.