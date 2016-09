Aus der Klinik ins Krankenbett: Abgestürzt

Ein 35-jähriger versucht nach seinem Krankenhausaufenthalt wieder in seine Wohnung zu kommen und verletzt sich dabei so stark, dass er erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Nur kurz hat die Freude eines Mannes in Bornheim über seine Entlassung nach einem längeren Krankenhausaufenthalt gewährt. Weil der 35-Jährige keinen Wohnungsschlüssel dabei hatte, versuchte er am Montag, über den Balkon in seine Wohnung im dritten Obergeschoss zu gelangen.

Im zweiten Stock stürzte er jedoch ab, blieb auf einem Rasenstück vor dem Haus an der Inheidener Straße liegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Nachbar verständigte die Rettungskräfte. Der 35-Jährige musste mit einem Hubschrauber erneut ins Krankenhaus gebracht werden. Beim Eintreffen der Beamten war der Mann ansprechbar, sein Zustand soll laut Polizei stabil sein.

(red)