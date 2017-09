Prozess: Angeklagter gesteht tödlichen Schuss auf zweifache Mutter

Ein wegen Mordes an einer zweifachen Mutter angeklagter Mann hat gestanden, einen tödlichen Kopfschuss auf die Frau abgegeben zu haben. „Es lief ab wie in einem bösen Traum”, ließ der 33-Jährige am Dienstag zu Beginn des Mordprozesses vor dem Landgericht Darmstadt über seinen Verteidiger mitteilen. „Ich war von Verzweiflung und Zorn wie in einem Rausch.” Der Mann gab zu, insgesamt drei Mal auf das Opfer geschossen zu haben, zweimal auf die Beine. Die Frau war im Februar dieses Jahres in Offenbach getötet worden. Der Mann erklärte, türkischer Staatsangehöriger zu sein. Die Frau sei aus Rumänien nach Deutschland gekommen.

Zwischen beiden habe eine Beziehung bestanden, sagte der Mann. Seine Frau habe davon erfahren, er sei deswegen unter Druck gesetzt worden. Die beiden Kinder des Opfers sollen aus einer früheren Beziehung stammen. Für den Prozess sind bislang vier Verhandlungstage geplant.

(dpa)