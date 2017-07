Attacke in Kassel: 27 Jährige lebensgefährlich verletzt

Ein bislang unbekannter Mann hat eine 27-jährige Frau in Kassel lebensgefährlich verletzt. Vermutlich mit einem Messer soll der dunkel gekleidete Mann die Frau in der Nacht zum Montag attackiert haben, teilte die Polizei am Morgen mit. Die Hintergründe der Tat waren zunächst noch unklar. Zeugen beobachteten, wie der Tatverdächtige im Anschluss davongelaufen sei. Neben seiner dunklen Kleidung soll er eine Baseballkappe getragen haben. Das Opfer wurde mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus in Kassel eingeliefert.

(dpa)