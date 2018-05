Unfall am Lindenbaum: Ausfälle und Verspätungen bei U-Bahnen nach Unfall

Totalschaden Mit Karacho aus dem Parkhaus an die Wand

Die Fahrerin eines Kleinwagens hat am Montagnachmittag offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und das Auto an die Wand eines Parkhauses gesetzt. Verletzt wurde niemand, allerdings sorgte der Unfall für einen Riesenstau in der Höchster Innenstadt. mehr