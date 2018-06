Boa Constrictor: Ausgebüxte Riesenschlange erschreckt Mann auf Balkon

Ein 53-Jähriger habe es sich am Montagmittag auf seinem sonnigen Balkon im zweiten Stock bequem machen wollen, als er eine Schlange auf den warmen Fliesen entdeckte. Das Reptil sei etwa einen Meter lang gewesen, berichtete die Polizei in Darmstadt am Dienstag. Die Feuerwehr fing die Schlange der Art Boa Constrictor ein und brachte sie in ein Tierheim. Woher das Tier stammt, war zunächst unklar.

Der Lebensraum der Boa Constrictor ist Südamerika. Sie gilt als ungiftig, ist aber als Würgeschlange bekannt.

(dpa)