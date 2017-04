Unfall: Auto-Crash bei Marxheim: Junger Mann schwer verletzt

Bilderstrecke Autos prallen aufeinander: Unfall zwischen Hofheim und Flörsheim

Zwei Verletzte und Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro sind die Bilanz eines schweren Unfalls, der sich gestern Abend um 18.05 Uhr auf der Rheingaustraße (B 519) ereignete.Eine Autofahrerin, die auf der B 519 aus Richtung Marxheim fuhr, wollte in Höhe der Entsorgungsfirma Reinemer nach links in einen Feldweg abbiegen und verlangsamte deshalb. Ein hinter ihr fahrender 19-jähriger Flörsheimer überholte die Frau mit seinem Opel Cabrio von links. Dabei übersah er den Audi eines entgegenkommenden 20 Jahre alten Mannes aus Waldems. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen.Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Wagen in einen Acker geschleudert, wo sie liegen blieben. Der Cabriofahrer erlitt schwere Verletzungen. Zeugen des Unfalls versorgten den 19-Jährigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Beide Fahrer wurden zur ärztlichen Behandlung in nahe liegende Krankenhäuser verbracht. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei für keinen der beiden Beteiligten.Die B 519 musste für eine Stunde komplett gesperrt werden. Autofahrer wurden durch eine Rundfunkwarnmeldung darüber informiert. Mehrere Einsatzwagen der Feuerwehr sowie insgesamt vier Kranken- und Notarztwagen waren an der Unfallstelle im Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, weshalb diese auch von einem Abschleppdienst abtransportiert werden mussten. Der Sachschaden an beiden Pkw wird auf 15 000 bis 20 000 Euro geschätzt. sie