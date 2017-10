Unfall in Rotenburg: Auto fährt Motorrad in Kreisel um: Biker verletzt

Ein Motorradfahrer ist in einem Kreisverkehr in Rotenburg/Fulda von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Der Fahrer des Wagens hatte am Samstag die Vorfahrt missachtet, als er in den Kreisel einfahren wollte, wie die Polizei in Fulda mitteilte. Der Motorradfahrer, dessen Alter zunächst noch nicht bekannt war, wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben nur ein geringfügiger Schaden. (dpa)

