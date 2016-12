Bei einem Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße in Sontra (Werra-Meißner-Kreis) ist ein Mann gestorben. Sein Auto sei am frühen Sonntagmorgen auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geraten und habe sich im Straßengraben überschlagen, teilte das Polizeipräsidium Nordhessen mit. Das Fahrzeug blieb in einem Feld liegen. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle, der Beifahrer konnte sich leicht verletzt aus dem Wrack befreien.

(dpa)