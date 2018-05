Unfall: Autofahrer beim Überholen auf Landstraße ums Leben gekommen

Gewaltverbrechen Obduktion bestätigt: Frau aus Niddapark wurde umgebracht

Frankfurt. Die am Mittwoch in einem Park in Frankfurt gefundene tote Frau ist das Opfer eines Gewaltverbrechens. Dies habe die gerichtsmedizinische Untersuchung der Leiche bestätigt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. mehr