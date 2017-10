Unfall in Nordhessen: Autofahrer lebensgefährlich verletzt: Kleinkind unversehrt

Ein Autofahrer hat bei einem Verkehrsunfall in Niestetal bei Kassel sehr schwere Verletzungen erlitten. Der 34-Jährige sei in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Ein Kleinkind, das mit ihm im Auto saß, blieb bei dem Geschehen am Samstag unverletzt. Es wurde trotzdem vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Schuld an dem Unfall hatte laut Polizei ein entgegenkommender Fahrer, der auf einer Landstraße auf den Mittelstreifen geriet und mit dem anderen Fahrzeug zusammenstieß. Auch er blieb unverletzt. (dpa)

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]