Unfall bei Fritzlar: Autofahrer rast in Unfallstelle und wird schwer verletzt

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 49 bei Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis) in eine Unfallstelle gefahren und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei in Kassel mitteilte, war am Donnerstagmorgen in Fahrtrichtung Süden ein Kleintransporter auf einen Lastwagen aufgefahren. Aus zunächst ungeklärter Ursache fuhr wenig später der Autofahrer in diese Unfallstelle. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Wegen der Landung des Hubschraubers wurde die Autobahn in südlicher Richtung vorübergehend voll gesperrt. Danach konnte der Verkehr einspurig weiterfließen, es kam zu Behinderungen.

(dpa)