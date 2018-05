Stellwerk Neu-Isenburg: Bahnverkehr rollt nach Blitzeinschlag wieder an

Nach einem Blitzeinschlag im Stellwerk Neu-Isenburg (Kreis Offenbach) sind die Probleme im Bahnverkehr behoben. „Die Techniker waren erfolgreich. Der Verkehr läuft am Morgen wieder an”, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstag. Der Blitz hatte das Stellwerk am Montagabend getroffen. S-Bahnen und Regionalbahnen wurden umgeleitet. Es gab Verspätungen rund um Langen, Neu-Isenburg und Frankfurt. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich bei einem Blitzeinschlag „alles auf Rot”. Fachleute mussten die Steuerung überprüfen und sicher wieder hochfahren.

(dpa)