Beim Klettern stranguliert: 18-Jähriger stirbt bei Unglück

Auf einem ehemaligen Armeegelände in der Altmark ist ein junger Mann beim Klettern tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, strangulierte sich der 18-Jährige aus Hessen bereits am Ostersonntag beim Abseilen von einem alten Wachturm. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Mann auf dem Gelände in Peckfitz (Altmarkkreis Salzwedel) gecampt, dafür hatte er auch eine Erlaubnis. Von dem frei zugänglichen Turm seilte er sich mit einer selbstgebauten Kletterhilfe ab. Dabei kam es zu dem tödlichen Unfall. Hinweise, dass noch andere an dem Unfall beteiligt gewesen sein könnten, gebe es nicht.

(dpa)