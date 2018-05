Polizeieinsätze: Blutiges Wochenende: Messer-Angriff und Massenschlägerei

06.05.2018

Gleich zwei Auseinandersetzungen in Frankfurt endeten am Wochenende blutig: Ein junger Mann wurde in Rödelheim niedergestochen, auf der Zeil entbrannte eine Massenschlägerei zwischen Obdachlosen.