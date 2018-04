Blutverschmiertes Auto auf Firmenparkplatz

Auf einem Firmenparkplatz in Osthessen ist das blutverschmierte und stark beschädigte Auto eines Mitarbeiters gefunden worden. Von dem 33-Jährigen fehle auch noch einen Tag später jede Spur, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Fulda am Mittwoch. Es werde wegen eines möglichen Kapitalverbrechens ermittelt. Die Spurensuche habe ergeben, dass eine Person mindestens schwer verletzt sei. Das blutverschmierte und stark beschädigte Auto war am Dienstagmorgen von Mitarbeitern des Logistikbetriebs in Friedewald gefunden worden. Im Innenraum hatte jemand Feuer gelegt, neben dem Auto lag Männerbekleidung.

