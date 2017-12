Blaulicht: Brand auf Dachboden - Weihnachtsmarkt Liebfrauenberg geräumt

Unglück bei Ravensburg Thermen-Investor Josef Wund bei Flugzeugabsturz gestorben

Waldburg/Bad Vilbel. Unter den Opfern eines Flugzeugabsturzes bei Ravensburg am Donnerstagabend ist auch der Thermen-Investor Josef Wund gewesen. Das Kleinflugzeug war am Donnerstag in Egelsbach bei Offenbach gestartet und nahe Ravensburg in einen Wald gestürzt. Drei Menschen kamen ums Leben. mehr