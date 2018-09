Ein kleineres Feuer ist am frühen Sonntagmorgen in einer Anlieferzone des Nordwestzentrums ausgebrochen.

Am frühen Sonntagmorgen ist am Nordwestzentrum ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, geriet gegen 4.45 Uhr zunächst ein Papiercontainer in einer Anlieferzone des Einkaufszentrums in Brand. Das Feuer griff auf fünf weitere Container über. Auch ein Kabelkanal wurde beschädigt.

Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand binnen Minuten. Niemand wurde verletzt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Auch die Brandursache ist noch unbekannt. Die Polizei ermittelt.

red