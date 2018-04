Brand in Feuerwehrgerätehaus: Ursache noch unklar

Der Brand in einem Feuerwehrgerätehaus hat im südhessischen Birkenau für einen Großeinsatz der Einsatzkräfte gesorgt. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt, es entstand aber ein Gebäudeschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand in der Nacht zum Mittwoch in einem Büro im ersten Stock des Gebäudes aus und griff auf das Dach über. Insgesamt waren mehr als einhundert Rettungskräfte im Einsatz, sie konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und löschen. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Fahrzeuge oder sonstiges technisches Gerät wurden durch das Feuer im Kreis Bergstraße nicht beschädigt.

(dpa)