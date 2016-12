Brand in Kassel - Auslöser wahrscheinlich Kerze

Offenes Kerzenlicht hat wahrscheinlich einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kassel verursacht. Das Feuer war in der Nacht zu Mittwoch in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen. Diese sei nicht mehr bewohnbar, sagte ein Polizeisprecher. Der 44 Jahre alte Bewohner dieser Wohnung wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann hatte nach Polizeiangaben einige Kerzen im Wohnzimmer angezündet und war anschließend eingeschlafen. Der Sachschaden wird auf rund 80 000 Euro geschätzt.

Einige andere Bewohner des Hauses begaben sich selbst ins Freie. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, zwei weitere Mieter verließen anschließend unbeschadet das Gebäude. Weitere Ermittlungen sollen nun endgültig klären, ob das Kerzenlicht Auslöser des Feuers war.

(dpa)