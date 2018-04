Wegen eines brennenden Turnbeutels ist die Feuerwehr am Montagmittag zur Leibnizschule in Frankfurt-Höchst ausgerückt.

Unter noch unklaren Umständen hat ein Turnbeutel in der Leibnizschule in Frankfurt-Höchst am Montagmittag Feuer gefangen. Wie die Feuerwehr mitteilt, geriet der Turnbeutel in einem Flur im ersten Stock des Hauptgebäudes der Schule in Brand.

Die Schüler verließen daraufhin das Gebäude. Ein Lehrer löschte den Turnbeutel mit einem Feuerlöscher. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude anschließend mit einem Lüfter. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar, ebenso die Höhe des Schadens.

red