Nahe der Autobahn Darmstadt-Frankfurt: Cessna stürzt in Waldstück: Pilotin verletzt

Flugzeugabsturz nahe der Autobahn Darmstadt-Frankfurt (A5): Eine Pilotin ist kurz nach dem Start in Egelsbach in einem Waldstück verunglückt.

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges nahe der Autobahn Darmstadt-Frankfurt (A5) in Südhessen ist die Pilotin verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei war die Maschine vom Typ Cessna 105 am Sonntag kurz nach dem Start in Egelsbach (Kreis Offenbach) nahe der A5 in ein Waldstück gestürzt.



Die Pilotin, die allein an Bord war, wurde zunächst an der Unfallstelle von einem Arzt versorgt. Auch Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Ein Polizeihubschrauber untersuchte die Absturzstelle aus der Luft. Informationen zur Absturzursache gab es vorerst nicht. (dpa)