100.000 Euro Schaden: Damenunterwäsche fängt Feuer in Kaufhaus auf der Zeil

Einsatz in Südhessen Marihuana-Händlerring zerschlagen: Sieben Männer festgenommen

Darmstadt. Einen Drogenhändlerring hat die Polizei in Südhessen zerschlagen. Sieben verdächtige Männer im Alter von 24 bis 52 Jahren wurden festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Donnerstag gemeinsam mitteilten. mehr